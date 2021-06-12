П'ятирічна самка білого носорога з Тайваню переїхала до Японії, щоб знайти собі пару.
Про це пише BBC.
Емму відправили до зоопарку Тобу, щоб спробувати збільшити число білих носорогів, які перебувають в неволі в Азії. Раніше вона жила в сафарі-парку Leofoo.
Подорож тривала близько 16 годин. Її обрали з 23 носорогів. Працівники кажуть, що вона рідко вступає у бійки з іншими тваринами.
Читайте такожВтомилися: подорожуючі по Китаю 12 слонів і 3 слоненят лягли поспати (фото)"Ми повільно відкрили контейнер для транспортування, який розмістили перед її спальнею. Емма, не виявляючи жодних ознак сором'язливості, зайшла прямо до спальної кімнати", - зазначено в повідомленні.
Першим сусідом Емми у японському зоопарку став 10-річний носоріг Моран.
За даними Всесвітнього фонду природи, у дикій природі залишилося близько 18 тисяч особин білих носорогів.
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