По вольєрам дитинчат розсипали різнобарвні кульки.

У Сіднеї влаштували святкову розвагу на Різдво для маленьких пінгвінів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

По вольєрам дитинчат розсипали різнобарвні кульки. Молоді птахи, зокрема, і висиджене знаменитою одностатевою парою самців-пінгвінів маля - народилися у листопаді, і нині активно досліджують світ. Тому ялинкові прикраси стали для них справжньою розвагою: пінгвіни намагалися наздогнати і дзьобнути кульки.

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Автор: Олег Давигора