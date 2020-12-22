У Сіднеї влаштували святкову розвагу на Різдво для маленьких пінгвінів.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
По вольєрам дитинчат розсипали різнобарвні кульки. Молоді птахи, зокрема, і висиджене знаменитою одностатевою парою самців-пінгвінів маля - народилися у листопаді, і нині активно досліджують світ. Тому ялинкові прикраси стали для них справжньою розвагою: пінгвіни намагалися наздогнати і дзьобнути кульки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У сіднейському зоопарку сталося попонення: у пари пінгвінів-геїв народилося семеро малюків (відео)
- "Ноїв ковчег" для природи та зникаючих тварин: у ПАР з'явиться унікальний заповідник (фоторепортаж)
- Харківський екопарк показав миле відео з крихітними капібарами
- У празькому зоопарку народилося дитинча суматранського орангутанга (відео)
- В Антарктиді біля станції "Академік Вернадський" у двох пар пінгвінів народилися малюки (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram