Виявленого вовкозуба загнали і відро і передали вченим.

У Тайвані школярі виявили у своєму навчальному закладі дивовижну тварину - змію з двома головами.

Про це повідомляє Taiwan English News.

Крихітного вовкозуба знайшли учні початкової школи Дайоу в сільському селищі Чжунпу вранці 13 вересня. Зазначається, що рептилія була в одному з кампусів.

Читайте такожУ США померло кошеня з двома мордочками, яке прославилося в мережіДиректор за допомогою мітли загнав двоголову змію у відро, після чого адміністрація навчального закладу звернулася до окружного департаменту сільського господарства, який направив до них змієлова.

Керівник школи стверджує, що не злякався змії, оскільки вже багато років працює в сільських і гірських районах, де їх досить багато.

Фахівці вирішили передати таку рідкісну змію вченим.

Варто зазначити, що на чорному ринку вартість такої змії може сягати 1 млн тайваньських доларів (близько 960 тис.гривень).

Формозькі вовкозуби (Lycodon ruhstrati) - неотруйні змії, що мешкають в Тайвані, на сході і півдні Китаї, а також на півночі В'єтнаму.

Нагадаємо, минулого місяця під час перевірки гнізд морських черепах в американській Північній Кароліні біологи знайшли двоголове дитинча черепахи.

Автор: Станіслав Кожемякін