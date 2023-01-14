В уряді розповіли, якої шкоди завдано навколишньому середовищу в ході війни.

В результаті повномасштабного вторгнення Росії довкіллю України було завдано значної шкоди, яка оцінюється більш ніж в 46 млрд дол. Україна домагатиметься від Росії відповідних компенсацій.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Основну частину розрахованих збитків на сьогодні становить забруднення повітря - 27 мільярдів доларів. Тільки за десять місяців в результаті російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 мільйони тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти з річними викидами Болгарії", – розповів міністр.

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Йдеться про викиди, спричинені лісовими пожежами і загоряннями палива на об'єктах енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів.

За даними екологів, так чи інакше від війни постраждала третина українських лісів, понад 23 тис га вигоріли повністю.

Забруднення грунту в результаті бойових дій завдало збитків на суму в 18 млрд доларів, говорить міністр.

Економічні втрати України від війни

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, загальний прямий збиток України від повномасштабного російського вторгнення склав за підсумками року понад 700 мільярдів доларів.

Крім того, через війну відбулося значне скорочення обсягів внутрішнього валового продукту. Згідно з даними уряду, українська економіка скоротилася на 32%.

Слід також зазначити, що одним з економічних результатів війни став різкий сплеск інфляції. За підсумками року вона перевищила 26%.

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