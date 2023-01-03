Ще в червні сума була вдвічі меншою.

Збитки, спричинені розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України, станом на початок 2023 року вже перевищили 700 мільярдів доларів.

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, ще в червні сума була вдвічі меншою.

"Спільно зі Світовим банком плануємо провести чергову верифікацію потреб України на швидке відновлення. Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня. Тоді цифра становила 350 млрд доларів завданих збитків. Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума сягає понад 700 млрд доларів", – зазначив Шмигаль.

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Збитки України внаслідок російської агресії

Станом на 1 червня 2022 року, як повідомляв голова українського уряду Денис Шмигаль, сума збитків, завданих українській економіці, становила 350 мільярдів доларів. Він також прогнозував, що до кінця 2022 року збитки могли сягнути 700 млрд доларів.

Зокрема, суму збитків, завданих екології нашої країни внаслідок повномасштабної війни, оцінюють у 35,3 мільярда доларів.

Крім цього, збитки та недоотримані доходи креативних індустрій становлять понад 15 млрд доларів.

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