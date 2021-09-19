Вчені також планують провести генетичний аналіз решток кита.

Українським вченим вдалося з'ясувати вік кита, рештки якого лежать на острові Расмуссен неподалік української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Наразі вчені отримали з лабораторії в Польщі результати радіовуглецевого аналізу зразків.

"Завдяки цьому дослідженню було визначено вік залишків кита: він становить 1350 років (плюс/мінус 30 років)! А якщо точніше, то цей кит жив за 1270 років до перших ядерних випробувань в історії Землі... Це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира", - йдеться в повідомленні.

Вчені визначили, що скелет належить синьому киту - яких вважають чи не найбільшими тваринами в світі. За довжиною щелепи було встановлено, що кит мав довжину щонайменше 26 метрів. Він належав до південного (антарктичного) підвиду – це найбільший підвид серед синіх китів.

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"Це відкриття має надзвичайне значення, оскільки загалом у музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них належать іншому підвиду. Унаслідок китобійного промислу до 1960-х синій кит був практично повністю винищений. З 1963 року вид перебуває під охороною, але через незаконний (зокрема, радянський та японський) промисел відновлення популяції не відбувалося. На середину 1980-х, за даними міжнародної китобійної комісії, у світі залишалося не більше 200-1400 особин. Перед епохою промисла антарктичний синій кит був одним із найчисельніших – популяція становила 250-300 тис. особин", - розповіли науковці.

Наразі антарктичний синій кит залишається дуже рідкісним видом - його чисельність становить 1,6-3 тис. особин. Для відновлення його популяції треба ще принаймні 200 років за умови, що не виникнуть інші загрози.

Вчені також планують провести генетичний аналіз решток кита. Це дозволить знайти нові відомості про еволюцію синіх китів і демографію їхніх давніх, нині знищених стад.

Як повідомляв УНІАН, Національний антарктичний науковий центр розпочав конкурсний відбір учасників 27-мої антарктичної експедиції. Для роботи на станції "Академік Вернадський" шукають науковців, лікаря та технічних спеціалістів.

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Автор: Олександр Топчій