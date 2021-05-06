В Австралії будівельники знайшли гігантського метелика з розмахом крил до 25 сантиметрів.
Фото комахи опублікували на сторінці початкової школи в Квінсленді.
Велетенську комаху знайшли під час будівництва нових класів, а потім відпустили у тропічний ліс.
Директор школи Меган Стюард назвала знахідку "дивовижною" і розповіла, що через розташування школи поблизу тропічного лісу у ній нерідко можна знайти безліч тварин, та от такого метелика там раніше не бачили, пише The Guardian.
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