Велетенську комаху знайшли під час будівництва нових класів у школі.

В Австралії будівельники знайшли гігантського метелика з розмахом крил до 25 сантиметрів.

Фото комахи опублікували на сторінці початкової школи в Квінсленді.

Велетенську комаху знайшли під час будівництва нових класів, а потім відпустили у тропічний ліс.

Директор школи Меган Стюард назвала знахідку "дивовижною" і розповіла, що через розташування школи поблизу тропічного лісу у ній нерідко можна знайти безліч тварин, та от такого метелика там раніше не бачили, пише The Guardian.

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Автор: Олег Давигора