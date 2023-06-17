Київський зоопарк розповів унікальну історію гусака казарки, який у сезон виведення молодняка (початок літа) усиновив 10 маленьких каченят.
Відповідну історію зоопрацівники опублікували у Facebook. Кажуть, що йдеться про гусака, який раніше любив гуляти наодинці та неочікувано проявив "батьківські почуття", почувши писк малих каченят.
Йдеться про групу качиних дітей, яким не могла дати ради їхня мама: качка цього сезону вивела 6 пташенят та нещодавно прийняла під крило ще 4 осиротілих птахів, проте, впоратися одразу з 10-ма дитинчатами - їй виявилося важко.
"Він кинуся допомагати заклопотаній мамі зганяти малих "бешкетників" до купи. Та й так і лишився у цій дивовижній гусячо-качиній родині - в якості "батька", - йдеться у повідомлення.
Зоопарк нагадав, що щорічно приймає у себе нове поповнення диких птахів та тварин. Наразі це місце стало притулком для понад 200 видів різноманітних тварин, кожна з яких має свої вподобання щодо середовища існування.
Зелені острови, кущі, водяні басейни, високі дерева - лише перелік локацій, де з комфортом розташовуються тварини. Деяких представників зоопарк показав у добірці фото:
Весною Київський зоопарк прийняв 19 нових сімей
Нагадаємо, що в цей весняний сезон Київський зоопарк доповнили 19-ма новими родинами тварин з усієї України.
Зокрема, до мартишки Сіми підселили нового супутника життя Сіла. А сірий журавель Сірко зустрівся з журавлихою Роксоланою для виведення потомства.
За понад рік повномасштабної війни столичний зоопарк прихистив майже 400 тварин, яких врятували від жаху війни з інших регіонів України.