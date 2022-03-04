Він закликає зупинити дії окупантів на АЕС.

Виконувач обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець щодо ситуації з обстрілами російськими окупантами Запорізької атомної електростанції наголошує, що це може стати світовою катастрофою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Стрілець назвав події на АЕС "варварськими діями".

"Зараз ми бачимо дії по відношенню до найбільшого атомного об'єкту Європи. Це 6 енергоблоків. На Чорнобильській атомній станції ми бачили наслідки аварії лише на одному енергоблоці. Тут їх 6! І це може бути не просто катастрофа на всю Європу, це може бути світова катастрофа", - наголосив він.

Урядовець закликав зробити все, аби зупинити дії окупантів на АЕС, адже наслідки можуть бути непередбачуваними.

"Потрібно припинити негайно будь-які бойові дії на території атомної станції... Необхідно закликати до того, щоб зупинити будь-які дії, взагалі не підходити навіть близько до цього об'єкту. Взагалі агресія по відношенню до даного об'єкту є порушенням абсолютно всіх міжнародних угод, абсолютно всіх протоколів і домовленостей, які сьогодні має цивілізований світ, у тому числі у правилах ведення бойових дій", - підкреслив Стрілець.

Вас також можуть зацікавити новини: