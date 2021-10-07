Всього орнітологи нарахували близько 65 особин.

Зграя рожевих фламінго, які прилетіли в Національний парк "Тузловські лимани" ще у вересні, все ще не полетіли на зимівлю в теплі краї. Птахів не лякає навіть холодна жовтнева погода.

Про це повідомив науковий співробітник нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русев у Facebook.

У районі лиману Бернас нарахували майже 65 рожевих фламінго, які для України дуже рідкісні. Вперше птахів помітили на озері Сиваш у 2017 році, а у 2020 році зграю фламінго бачили на Тилігульському лимані. Також птахи відвідували Дунайські плавні, а тепер майже місяць живуть та годуються в Тузловських лиманах.

"Будемо сподіватися, що рожеві фламінго скоро загніздяться в нашому нацпарку. Тільки потрібно підготувати їм специфічні острови. Фламінго потребують особливих екологічних умов, гніздяться на великих мулистих площах поблизу неглибоких солоних водойм, що мають острівці. Харчуються фламінго дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, одноклітинними водоростями, насінням деяких рослин", - розповів Русєв.

При цьому він зазначив, що птахам в Україні потрібен захист від мисливців та екологічно несвідомих людей.

Як раніше повідомляв УНІАН, на турецькому озері Туз за тиждень загинули сотні фламінго. Експерти вивчають "причини, що впливають на життєвий цикл фламінго, і можливі заходи щодо запобігання смертей".

Автор: Анастасія Горбачова