Після перепочинку на заповідних лиманах коровайки відправляться до місць гніздування.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) помітили рідкісних птахів – блискучих ібісів.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, який також оприлюднив відповідне відео. На ньому птахи, які, ймовірно, потрапили в об’єктив фотопастки. Вони спокійно харчуються на мілководді, видно, що ніхто їм не заважає.

"Блискучий ібіс (коровайка) - Plegadis falcinellus ще летить до нас з далекої Африки й зупиняється на відпочинок у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Потім летить до місць гніздування у дельтах Дністра і Дніпра. Рідкісний і зникаючий вид птахів - занесено до Червоної книги України", - написав науковець у Facebook.

Блискучі ібіси - що відомо про птахів

Коровайка (лат. Plegadis falcinellus) - птах із сімейства ібісових. Згідно з інформацією з відкритих джерел, довжина його тіла 48-66 см (в середньому близько 56 см), розмах крил 88-105 см, довжина крила - 25-30 см, дзьоба - 9-11 см. Маса тіла може варіювати від 485 до 970 грамів. Дорослі птахи - темно-бурого кольору із бронзовим та зеленим металевим відливом.

Місця проживання цих птахів — прісні та слабосолоні водоймища, великі болота, лимани, мілководдя та заливні луки. Тримаються дивовижні птахи зграями, іноді до 100 птахів, годуються на порослих очеретом мілководдях з мулистим дном, іноді на рисових полях, сирих луках. Ночують на деревах. Харчується коровайка комахами, п'явками, дощовими хробаками, іноді рибою та земноводними.

З Африки у заповідник на Одещині прилетіли дивовижно яскраві птахи

Як писав УНІАН, нещодавно у Національний природний парк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прилетіли червонокнижні сиворакші, які відомі своїм дуже яскравим оперенням. Вони прибули з Африки до українського заповідника та активно шукають вільні нори на схилах лиманів. Сиворакша євразійська - єдиний вид роду сиворакшоподібних, який водиться в Україні. За розмірами ця пташка трохи менша за звичайного голуба, а розмах крил становить 66—73 см. У дорослого птаха в забарвленні переважає яскравий зеленкувато-синій колір, передній край крил фіолетово-синій.

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