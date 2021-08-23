Олексій Данилов зазначив, що в Україні можна вирощувати "промисловий" ліс.

Незабаром в Україні більше не буде потреби рубати дикий ліс заради деревини. Для цього планують створити "промислові ліси"для потреб бізнесу.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов В ефірі телеканалу "Україна 24".

"З урахуванням того, що ліс є нашим надбанням, але ліс - це також сировина для промисловості, Я думаю, що ми будемо вводити в наш лексикон словосполучення "промисловий ліс". Ми повинні дати бізнесу можливість, щоб він для себе закладав саме промислові ділянки лісу. Щоб ми чітко розуміли, що це промисловий ліс, це бізнес вирощує для себе, щоб можна було використовувати", - зазначив Данилов.

При цьому він вказав, що в Україні є території, на яких можна вирощувати ліс.

Читайте такожШтрафи за викидання сміття в лісі та на узбіччі можуть зрости у 8-10 разів"Коли Володимир Олександрович зробив заяву, що нам треба мільярд дерев за три роки посадити - мова йде не тільки про екологію, мова йде про економіку, про енергетичну незалежність", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами,"сьогодні у нас лісова галузь - це галузь кумівства".

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони з питання залісення України.

Автор: Анастасія Горбачова