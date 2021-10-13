Рослини випромінюють світло, завдяки впровадженим в листя люмінесцентним наночастинкам.

Американські вчені стверджують, що створили природні "лампи", в яких джерелом світла виступають рослини.

Про це повідомили на сайті Массачусетського технологічного інституту.

Дослідники з області рослинної нанобіоніки ще у 2017 році створили рослини, як у фантастичному фільмі "Аватар" - вони випромінюють світло, завдяки введеним в листя люмінесцентним наночастинкам.

Але якщо тоді вони світилися блякло і недовго, то тепер їх модернізували - зараз світло стало вдесятеро яскравіше. Тепер його достатньо, щоб освітити невелике приміщення. До того ж природні світильники можуть працювати кілька хвилин. Для підзарядки листю необхідно лише впродовж 10 секунд побути під світлодіодом.

Читайте такожВ Ізраїлі вчені відродили древній фрукт, якому понад 2 тисячі років (відео)"Ми хотіли створити світловипромінювальну установку з частинками, які поглинатимуть світло, накопичуватимуть частину його і поступово випромінюватимуть. Це великий крок до рослинного освітлення", - каже професор хімічної інженерії та співавтор дослідження Майкл Страно.

Дослідники стверджують, що така технологія нешкідлива для природних біопроцесів на зразок фотосинтезу, тому вони сподіваються, що такі рослини одного разу можна буде використовувати як джерело зовнішнього освітлення.

У майбутньому вчені хочуть впровадити таку технологію і в інші рослини, наприклад, в колоказію гігантську, величезне листя якої зможуть виступати ще ефективнішими "світильниками".

Як вже повідомляв УНІАН, раніше вчені розвінчали "кліматичний" міф, що збільшення викидів парникових газів може бути компенсовано різким зростанням рослин.

Автор: Станіслав Кожемякін