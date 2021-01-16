Подальше забруднення CO2 може призвести до скорочення поглинання вуглекислого газу рослинами вдвічі до 2040 року.

Кліматичні скептики часто називають вуглекислий газ «їжею для рослин», вважаючи, що збільшення викидів парникових газів буде компенсовано різким ростом рослин.

Втім, згідно з новим дослідженням, після перетину певного температурного порогу, який варіюється в залежності від регіону й виду, здатність рослин поглинати CO2 знижується, повідомляє Science alert.

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Тропічні й бореальні ліси можуть втратити понад 45% своєї місткості як «вуглекислі губки» за 20-30 років уже в нашому столітті. Підвищення температури може погіршити поглинання CO2 землею.

Що відбувається з фотосинтезом

Рослина поглинає вуглекислий газ з отриманого сонячного повітря й перетворює його на цукор для пришвидшення росту, а також виділяє кисень. Цей фотосинтез можливий лише за денного світла.

Водночас передача енергії клітинам шляхом дихання – з виділенням CO2 у вигляді відходів життєдіяльності – відбувається цілодобово. Під час відстеження переміщення вуглекислого газу вчені виявили, що глобальний фотосинтез досягає піку за певних температур: залежно від виду рослин. Ця тенденція найпомітніша за високих температур, коли швидкість фотосинтезу уповільнюється на відміну від частоти дихання.

Якщо забруднення CO2 триватиме, це розходження може призвести до скорочення поглинання вуглекислого газу вдвічі до 2040 року.

Науковці зауважують, що обмеження глобального потепління на два градуси вище доіндустріального рівня дозволить досягти майже нинішнього рівня продуктивності біосфери.

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Автор: УНІАН