Вчені довго не могли пояснити, чому у водоносних горизонтах на Гаваях так мало прісної води.

Велика частина прісної води Гаваїв видобувається з водоносних горизонтів - шарів водопроникних порід і відкладень. Коли на островах йде дощ, вода просочується через верхній шар ґрунту і вулканічні породи під ним, в кінцевому рахунку досягаючи водоносного горизонту.

Недавні дослідження показали, що в цих водоносних горизонтах набагато менше води, ніж повинно бути.

Про це повідомляє Популярна Механіка.

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Дослідники з'ясували, що велика кількість багатих поживними речовинами підземних вод просочується в океан. Ізотопний аналіз допоміг вченим з'ясувати, що в водоносний горизонт надходить більше води, ніж він насправді утримує. Щоб розібратися в причинах цього явища, автори нової роботи вирішили дослідити провідність берегових вод.

Прісна вода проводить електричний струм гірше морської, так як в ній розчинено менше солей. Саме цією різницею в провідності і скористалися дослідники. Вчені пропливли вздовж берегової лінії на човні, який буксирував за собою спеціальний дослідницький апарат. Пристрій поширював електромагнітні хвилі через воду і фіксував відбитий сигнал.

Це дозволило визначити області з високою і низькою провідністю протягом 200 кілометрів уздовж берегової лінії. На основі цих даних автори змогли скласти карту і виявили, що між насиченими солоною водою вулканічними базальтами течуть підземні прісноводні річки. Ці річки мають довжину близько 35 кілометрів і простягаються щонайменше на 4 кілометри на захід від берегової лінії. За оцінками дослідників, резервуари, з яких витікають такі річки, містять сумарно близько 3,5 кубічних кілометрів прісної води.

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Автор: УНІАН