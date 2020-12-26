Цей спосіб у майбутньому зможе знизити забруднення атмосфери паливом літаків.

Дослідники з Оксфордського і Кембридзького університетів у лабораторних умовах перетворили вуглекислий газ на реактивне паливо з допомогою дешевого каталізатора на основі заліза.

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Вони кажуть, що цей спосіб у майбутньому зможе знизити забруднення атмосфери так званими «слідами» від літаків, пише Science alert.

Кількість виробленого рідкого палива поки замала для реального польоту, проте якщо технологію вдасться удосконалити, літак зможе літати самостійно – завдяки «перетравленню» повітря.

«Цей процес забезпечує привабливий шлях не тільки до скорочення викидів вуглекислого газу, а й для виробництва поновлювального та екологічно чистого палива», – пишуть науковці.

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Автор: УНІАН