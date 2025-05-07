Важливо, що Eyprepocprifas insularis - унікальний, адже це єдиний вид короткокрилих коників, ендемічний для Кабо-Верде.

У 1980 році на острові Сан-Ніколау, Кабо-Верде, був спійманий один самець коника Eyprepocprifas insularis, але потім упродовж десятиліть він був втрачений для науки.

Як пише Earth.com, оголошений вимерлим 1996 року, коник повернувся 2023 року - завдяки парі цікавих біологів і нічній прогулянці під смолоскипами.

Роб Фелікс і Аннеліс Джейкобс були на звичайному відпочинку в Кабо-Верде, коли вони зробили це відкриття.

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"Під час нічної прогулянки в наш перший вечір на острові Сан-Ніколау до колонії унікального виду морських птахів, Fea, я натрапив на коника, який сидів на стежці. Коли я придивився у світлі ліхтарика, я відразу впізнав його унікальний зовнішній вигляд. Я голосно крикнув: "Це Eyprepocprifas!" На мій подив, я одразу ж помилився, тому що це не найлегше вимовна назва роду", - сказав Фелікс.

У наступні дні вони знайшли більше зразків - самців, самок і німф - переважно на крутих схилах Монте-Гордо.

Важливо, що Eyprepocprifas insularis - унікальний, адже це єдиний вид короткокрилих коників, ендемічний для Кабо-Верде.

Коник виживав в ізоляції, ймовірно, мільйони років, заслуживши свою назву "живої копалини". Його родовід показує мало еволюційних змін і мало живих родичів.

"E. insularis, мабуть, існував там дуже довго і зміг витримати суворі екологічні умови", - написали автори дослідження, опублікованого в журналі Journal of Orthoptera Research.

Зазначається, що суворі гори і нестійкий клімат Кабо-Верде, ймовірно, сформували незвичайні риси цієї комахи. Її міцний екзоскелет може допомогти їй витримувати сильні посухи та обмежувати втрату води.

Загрози конику Монте-Гордо

Природний парк Монте-Гордо - це територія, що охороняється, на острові Сан-Ніколау в Кабо-Верде. Він включає в себе високогірні ландшафти, які є єдиним відомим домом для коника Монте-Гордо.

Цікаво, що коник мешкає у вищих частинах цього парку - на висоті від 650 до 1100 метрів над рівнем моря. Він віддає перевагу вологим, прохолодним схилам, зверненим на північний схід. Ці райони часто мають кам'янистий ґрунт і покриті туманом, який забезпечує таку необхідну вологу в сухому кліматі.

Вчені виявили кілька таких коників під час повторного відкриття 2023 року, всі вони були знайдені в північній частині парку. Це показує, що комаха живе на дуже обмеженій території. Її загальна займана площа становить всього близько 12 квадратних кілометрів. Через свій крихітний ареал і ризик зміни довкілля коник внесений до списку "вразливих" МСОП. Ця мітка означає, що він може вимерти, якщо його середовище існування буде ще більше пошкоджено.

Цікаво, що E. insularis володіє чудовою стрибковою силою і може бути активним як вдень, так і вночі. Більшість дорослих особин були помічені спокійно сидячими на землі або на каменях.

"Якщо їх потривожити, вони стрибають далеко, використовуючи сильні задні ноги. Німфи були виявлені на таких рослинах, як Asteriscus smithii, що припускає взаємодію рослини і господаря, яка до сих пір невідома науці", - сказано в статті.

Вивчення цих коників для вивчення також було складним. Дослідникам була потрібна велика сила, щоб проткнути їхні тіла голками, що вказує на дуже щільну кутикулу, яка зберігає воду. Ця особливість може бути ще однією адаптацією до посушливих умов острова.

Що змінило середовище проживання комах

До появи людей на височинах Сан-Ніколау росли густі місцеві ліси, але за останні 400 років ситуація кардинально змінилася: завезені види замінили місцеву флору.

Випас худоби, вирубка лісів і пожежі завдали шкоди ландшафту, а посухи і шторми додали ще більше стресу. Важливо, що здатність комах виживати в деградованих і частково відновлених лісових районах демонструє деяку гнучкість, але це не гарантує безпеки. Скорочення чисельності ключових рослин або харчових грибів може спровокувати крах популяції. Дослідники зазначили:

"Тепер, коли його знову знайшли, у нас є можливість зробити кроки для захисту цього унікального виду і його середовища проживання".

У Монте-Гордо вже тривають роботи зі збереження, включно з пересаджуванням місцевої флори і контролем випасу худоби. Тепер ці роботи стають невідкладними, щоб врятувати коника, який колись вважався вимерлим, від зникнення назавжди.

Дослідники рекомендують віддавати пріоритет вологим, найменш схильним до посухи районам - особливо схилам, що повернуті на північ, - для захисту середовища проживання.

Цікаво, що під час своїх коротких польових робіт Роб і Аннеліс відмітили кілька видів комах, раніше не зареєстрованих у Кабо-Верде.

"Eyprepocprifas insularis повернувся з межі вимирання. Але його майбутнє залежить від того, що буде далі - науки, політики та нашої поваги до його тендітної гірської домівки", - наголошується в статті.

Повторне відкриття також привернуло нову увагу до більш ранньої роботи Мішеля Лекока, який першим описав коника, а потім оголосив його вимерлим.

Новини про види, що вимирають

Після успішного випуску назад у дику природу 2024 року сіхек, також відомий як гуамський зимородок, відклав перші яйця в дикій природі за майже 40 років.

Ці птахи, що перебувають під загрозою зникнення, вимерли в дикій природі ще 1988 року, але кілька птахів, які перебувають під опікою людини, змогли "попрацювати" в рамках програми зі збереження виду. Минулого року їм надали новий дім на тихоокеанському острові, який був захищений і вільний від хижаків. З появою перших яєць птахи, схоже, почуваються як вдома.

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