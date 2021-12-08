Поклонська також пообіцяла, що не публікуватиме селфі у бікіні, оскільки представляє там "всю Росію".

Колишня "прокурорка" анексованого Криму, екс-депутат Держдуми та новопризначений ​​посол РФ у Кабо-Верде Наталія Поклонська заявила, що привчатиме жителів цієї держави до українського борщу.

Про це вона заявила в інтерв'ю журналу Татлер.

Поклонська бідкається, що доведеться виживати без оселедця у цій країні.

Читайте такожПоклонська несподівано заговорила українською й зачитала вірші Скрябіна (відео)"Український борщ - найсмачніший. Можна навіть пригощати місцевих, щоб спробували, що таке український борщ. Будемо показувати і російську, і українську кухню, бо ми братські народи. Вареники з сиром, млинці. Оселедець там немає, але ми це переживемо. Натомість кефаль є. Я вже все проштудіювала", - сказала Поклонська.

Поклонська також пообіцяла, що не публікуватиме селфі у бікіні, оскільки представляє там "всю Росію". Водночас вона пообіцяла з'являтися на заходах у гарних вечірніх сукнях.

"Якщо це якийсь вечірній захід, то обов'язково гарна сукня, про яку нехай у доброму сенсі поговорять чоловіки-політики, дипломати. Діятимемо м'якою силою", - заявила Поклонська.

Під час бесіди Поклонська зізналася, що у неї є кохана людина, яка, ймовірно, вирушить з нею до Африки.

Наталія Поклонська - довідка УНІАН

Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу.

6 грудня Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання колишньої так званої "прокурорки" окупованого Криму й новопризначеного посла РФ в Кабо-Верде Наталії Поклонської. Її підозрюють у державній зраді.

13 жовтня Путін "здійснив мрію" екс-"прокурорки" Криму Поклонської та відправив її до Африки.

Як повідомляє Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ, президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську надзвичайним і повноважним послом РФ у Республіці Кабо-Верде.

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Автор: Марта Гичко