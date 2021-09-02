Активісти називають те, що відбувається, безпрецедентним.

З кінця серпня в Нідерландах викинуло на берег туші десятків морських свиней, однак причина такого феномена незрозуміла.

Морські свині належать до сімейства морських ссавців парвотряду зубатих китів і схожі на дельфінів. Наприкінці літа місцева влада та активісти почали отримувати повідомлення про трупи цих тварин, викинуті на узбережжі Фризьких островів.

"Майже всі зареєстровані тварини - дорослі морські свині, чиї тіла вже були у стані розкладання. ... Кількість морських свиней, викинутих на берег, обчислюється десятками. ... Така безліч викинутих на берег морських свиней за такий короткий період часу здається безпрецедентною", - повідомляли 29 серпня активісти SOS Dolphin - фонду, що займається порятунком морських ссавців у Нідерландах.

Поки невідомо, що стало причиною загибелі морських свиней. Припускається, що якусь роль могла зіграти діяльність людей у Ваттовому морі. Зокрема, неподалік будується вітряна електростанція, а військово-морські сили проводили там міжнародні навчання.

Читайте такожПрив'язують камінь - і на дно: у Чорному морі знайшли "кладовище" втоплених дельфінів (відео)"Така діяльність може негативно позначитися на життях морських свиней", - зазначали активісти.

Станом на 1 вересня стало відомо вже приблизно про сотню викинутих на берег туш цих тварин, пише Phys.org. Хоча трупи морських свиней і раніше знаходили на пляжах Нідерландів, така кількість викликає в активістів тривогу. Дослідивши пошкодження на тілах, вони припустили, що всі тварини, ймовірно, загинули десь в одному місці.

Близько двох десятків знайдених морських свиней вже відправили на ветеринарний факультет Утрехтського університету для дослідження.

"Справжня причина масового викиду на берег залишається загадкою", - сказав морський біолог Лоннеке Ейсселдейк, який проводив початковий розтин.

За словами директора SOS Dolphin Аннемарі ван ден Берг, щорічно на голландських пляжах знаходять від 200 до 900 мертвих морських свиней.

"Однак ми думаємо, що у Ваттовому морі відбувається щось дивне. Чому це сталося - досі занадто багато припущень", - сказала експерт.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова