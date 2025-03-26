На Галіндезі сивки гніздуються під спорудою станції, лазнею та будиночком із дослідження геокосмосу.

На острові Галіндез, майже на українській полярній станції "Академік Вернадський", народилося пташеня сивки білої – єдиного сухопутного птаха Антарктики. За словами вчених, дитинча активно вивчало простір навколо місця народження, нібито намагалося досліджувати разом з ними геокосмос.

Зокрема у Національному антарктичному науковому центрі показали саме цього малюка. Вчені пояснюють, що сивка — білого кольору, однак її діти народжуються чорними. Лише верхівки темного пуху мають золотавий відблиск, але згодом пух густішає та світлішає, пташеня стає строкатим — поєднує світлі, темні та руді кольори. Вже після зміни пуху на пір'я, приблизно за два місяці після народження, має білий колір.

"Пари сивок моногамні й зазвичай відкладають три яйця, але виживають здебільшого двоє малюків, іноді лише один. Кладки роблять під камінням чи будівлями, вистелюючи гнізда пір'ям, уламками раковин, сухим мохом чи іншими рослинами. Приміром, на нашому острові сивки гніздують під основною спорудою станції, лазнею, будиночком із дослідження геокосмосу", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За словами геофізика 29-ї УАЕ Анни Соіної, цьогоріч їхнє "геокосмічне" пташеня активно вивчало простір навколо місця народження. Зокрема, щойно науковці приходили до будиночка й відкривали двері, дитинча миттєво стрибало сходами й заглядало всередину.

"Мабуть, теж хотіло вивчати поширення радіохвиль й почути сигнали аж із Канади!", - жартують вчені.

Науковці оприлюднили фото, на яких можна побачити саме "геокосмічне" сивкеня, яке стало улюбленцем українських полярників. На світлинах цікавий птах - від перших днів життя до опереного підлітка.

Інші новини від українських полярників

Українським полярникам вдалося зафіксувати на відео, як сивка біла - єдиний "сухопутний" птах Антарктики - відбирає їжу в пінгвінів. Сивка напала на пінгвіна, який годував своє пташеня, било дзьобати, крилами. Інші пінгвіни намагалися відігнати "нахабу", але той повертався. Загалом сивки перебувають в постійному пошуку їжі й усе пробують на дзьоб. Живляться крилем з посліду тюленів та пінгвінів, виплювками мартинів та бакланів, не гребують будь-якою падлиною.

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