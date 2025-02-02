Батькам складно вигодувати трьох пташенят, тому зазвичай один гине.

На острові Галіндез, біля української полярної станції "Академік Вернадський", мешкає унікальна родина пінгвінів – батькам вдалося вигодувати відразу трьох пташенят.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі у Facebook, фахівці якого також оприлюднили відповідні фото.

"Погляньте, яка унікальна пінгвіродина є на нашому острові Галіндез. У ній підростає одразу троє пташенят. Чому це рідкість? Субантарктичні пінгвіни, що гніздують навколо станції "Академік Вернадський", здебільшого відкладають 2 яйця. Інколи в кладці може бути 3 яйця, але шанс на виживання усіх малюків дуже низький", - розповіли науковці.

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Вони пояснюють, що причина низького виживання такої кількості пінгвінят проста — батькам складно вигодувати трьох пташенят. Однак, цій родині вдалося - тато й мама впоралися зі своєю місією, адже їхні пінгвінята вже досить дорослі – їм приблизно три тижні.

За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденка, така родина лише одна на Галіндезі.

Загалом же на острові вже близько 2 тисяч малюків субантарктичних пінгвінів. Дорослих — орієнтовно 4 тисячі.

"Тож разом навколо "Вернадського" нині перебуває 6 тисяч пінгвінів", - додали науковці.

Йдеться, що українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату. Адже міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці.

Що ще відомо зі станції "Академік Вернадський"

Як писав УНІАН, на острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", народилося багато пінгвінят. Полярники зняли, як відбувається процес годування малечі – дорослий птах віддає пташеняті частину перетравленої їжі, яку "дитинка з задоволенням поглинає.

Після того, як пташеня просить поїсти, дорослий пінгвін "постачає" частково перетравлену їжу, зазвичай, криль, зі свого стравоходу до дзьоба, а дитинча прямо звідти її дістає.

На той момент на острові народилося близько тисячі малюків. В частині гнізд ще лишалися яйця, але більшість родин вже мали по двоє малюків.

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