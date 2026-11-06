Море перетворюється на бульйон: після атаки РФ на узбережжя Одещини викинуло олію

Внаслідок удару по порту "Чорноморськ" біля лиману Аджалик розлив досягнув акваторії Чорного моря.

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксували нові викиди рослинної олії, яка потрапила у Чорне море через російські удари по портах регіону.

Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, після потужних штормів Чорне море знову викинуло олію на піщаний пересип у нацпарку "Тузлівські лимани". Зокрема, 3 та 4 листопада працівниками установи виявлено ще декілька забруднених ділянок на узбережжі і мілководних зон моря.

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"Таке забруднення призводить до негативного впливу на вразливі мікробіоценози піщаного пересипу", - наголосив дослідник, додавши, що аналогічні забруднення узбережжя було виявлено у жовтні.

Внаслідок удару РФ по порту "Чорноморськ", у тому числі 26 квітня 2026 року, біля лиману Аджалик, за даними супутникового моніторингу, розлив рослинної олії тоді досягав акваторії моря в межах "Тузлівських лиманів".

Як зазначив Русєв, тоді олію потужними хвилями викидало на різних ділянках піщаного пересипу, зокрема і в заповідну зону нацпарку.

"Великий об'єм рослинної олії впав на бенталь моря і полімеризувався. І зараз під час штормів вона підіймається з дна і продовжує забруднювати довкілля. Потужні хвилі та донні течії під час шторму діють як механічний міксер. Вони збовтують цей шар, підіймають пісок разом із частинками або грудками жиру в товщу води та виносять їх на берег. У воді при цьому утворюється стійка емульсія, а на піску пляжів осідають характерні маслянисті забруднення", - наголосив вчений.

Російські удари по олійних резервуарах

Як писав УНІАН, у ніч на 26 квітня 2026 року російські військові завдали дронового удару по Одещині – було пошкоджено, у тому числі портову інфраструктуру. Йшлося, що внаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт, виникли пожежі. Крім того, було пошкоджено цивільне судно під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням.

Гідробіолог Національного природного парку "Тузлівські лимани", голова громадської організації "Зелений лист", керівник Одеського обласного осередку Національного екологічного центру України Владислав Балінський заявив, що у Чорному морі зафіксовано "пляму" соняшникової олії площею 40 кв. кілометрів. Ця площа була наведена без урахування забруднення у Сухому лимані – водойми, яка поблизу Одеси, що з'єднується з морем судноплавним каналом.

У грудні 2025 року через масовані атаки РФ по порту "Південний" у Чорне море потрапили тонни рослинної олії. У морській воді вона утворює плівку на поверхні, яка обмежує доступ кисню та світла для морських організмів. Олію було зафіксовано на декількох пляжах Одеси, загинуло багато птахів.

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