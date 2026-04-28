Після удару по порту 'Чорноморськ' морем курсує олійна 'пляма': еколог озвучив масштаби

Це вже третій великий розлив олії на Одещині за неповні два роки.

Через удар, який РФ завдала 26 квітня по порту "Чорноморськ", зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн - її певна кількість потрапила у Чорне море, що може призвести до масової загибелі птахів, рідкісних морських коників тощо. Про це розповів керівник громадської організації "Зелений лист", біолог Владислав Балінський.

За його словами, станом на 27 квітня, згідно з супутниковими знімками, у Чорному морі було зафіксовано "пляму" соняшникової олії площею 40 кв. кілометрів. Як пояснив УНІАН еколог, ця площа наведена без урахування забруднення у Сухому лимані - водойми, яка поблизу Одеси, що з'єднується з морем судноплавним каналом. На правому березі цього лиману - морський торгівельний порт "Чорноморськ", на лівому - поромна переправа.

За словами Балінського, пляма продовжує рух, який залежить від напрямку вітру, та забруднення може збільшитися за розмірами.

"Влучання у порту "Чорноморськ" - вже третій великий розлив олії на Одещині за неповні два роки. Я знаю що буде далі, бо ми вже це проходили...", - сказав фахівець

Він нагадав, що після розливу, який після удару РФ стався у порту "Південний" на Одещині у грудні 2025 року, небайдужі люди зібрали на узбережжі 300 постраждалих пернатих та відвезли до зоопарку. Однак вижили одиниці. Загалом тоді через розлив олії загинуло понад 5 тис. птахів. Еколог розповів:

"Рослинна олія руйнує пір'я інакше ніж мазут - процес, судячи з усього, незворотній. Вона, судячи за все, небезпечніша, бо мазут відмивається, а олія, ймовірно, руйнує структуру пера глибше… Склеює пір’я, знищує теплоізолюючі властивості - птах тоне та замерзає у будь-якій воді... Рослинна олія не отруює воду - не токсична у класичному сенсі. Однак через кілька тижнів під впливом сонця, кисню і солі полімеризується й осідає на дно. Накопичується у западинах між кам’яними грядами - там, де зимують морські коники, де ростуть мідійні банки".

Мідії, додає він, поглинають забруднення через фільтрацію, морські коники у стані зимового заціпеніння, імовірно, задихаються, коли під впливом шторму олійна маса блокує їхні зябра. Біолог пояснив, що це - його припущення, зроблене на у польових умовах, та потребує лабораторного підтвердження.

За словами Балінського, наразі, після удару РФ по порту "Чорноморськ", дуже важко робити будь-які прогнози, але можна окреслити найімовірніші ризики.

"Це - не прогноз, а орієнтири для спостереження", - підкреслив фахівець.

Зокрема, на його думку, найближчими тижнями найбільша загроза стосується птахів. Адже кінець квітня і травень - пік весняної міграції, початок гніздування, а нагінний вітер вже несе забруднену воду до берега. Перші забруднені особини, ймовірно, з’являться найближчими днями.

Протягом двох-чотирьох місяців, каже Балінський, відбуватиметься фізичний процес полімеризації олії і осідання на дно. Наскільки це торкнеться бентосних біоценозів (організмів, що населяють морське дно) Одеської затоки - залежить від обсягу того, що реально потрапило в море, а також - від гідродинамічних умов.

Вже восени 2026 року - взимку 2027-го, через шторми, які "перетруть" донні осадки, можуть негативно вплинути на таких істот, як морські коники, припускає еколог.

Він оприлюднив знімок з супутника, який зафіксував, як виглядає забруднення, станом на 27 квітня.

Що каже влада

Забруднення також підтвердили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Згідно з повідомленням, через пошкодження інфраструктури морського торгівельного порту "Чорноморськ" під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

Служби Чорноморської філії державного підприємства "АМПУ" оперативно локалізували наслідки аварії, запевняють в інспекції. Зокрема, на території встановлено бар’єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у воду.

"Забруднення ґрунтів не зафіксовано, оскільки ділянка має бетонне покриття. Водночас встановлено витік олії в акваторію порту. На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження", - заявили у державній інспекції.

Наразі відібрані проби морської води для лабораторних досліджень.

Удари РФ по Одеській області

Як писав УНІАН, у ніч на 26 квітня армія РФ завдала дронового удару по Одещині - постраждала людина, пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру. Зокрема, на території порту пошкоджено технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт.

Нагадаємо, у грудні 2025 року через масовані атаки РФ по порту "Південний" у Чорне море потрапили тонни рослинної олії. У морській воді вона утворює плівку на поверхні, яка обмежує доступ кисню та світла для морських організмів. Олію було зафіксовано на декількох пляжах Одеси, загинуло багато птахів.

У січні 2026 року на одеських пляжах зафіксували багато мертвих червонокнижних морських коників. На кожному квадратному метрі бачили десятки цих рідкісних тварин. Фахівці припустили, що коники загинули через олію, яка потрапила у воду після обстрілу порту "Південний".

