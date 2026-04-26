Росія атакувала Одещину: у порту пошкоджено іноземне судно, є поранений

Уражено резервуари з олією, вантажний транспорт та обʼєкт промислової інфраструктури.

У ніч на 26 квітня російська окупаційна армія завдала дронового удару по Одещині – пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру, житловий сектор, постраждала людина. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, постраждала одна людина, їй надається уся необхідна допомога. Внаслідок удару на території порту пошкоджено технологічне обладнання, резервуари з олією та вантажний транспорт", - зазначив Кіпер.

За його словами, виникли пожежі, які вже ліквідували рятувальники, у житловому секторі вибито вікна у пʼятиповерховому будинку, пошкоджень також зазнав обʼєкт промислової інфраструктури.

На місцях подій працюють всі профільні служби, триває ліквідація та фіксація наслідків, додав посадовець.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що пошкоджено об’єкти портової та логістичної інфраструктури, складські приміщення, технічне обладнання, резервуари для зберігання вантажів, адміністративні будівлі, а також вантажний транспорт.

Крім того, зафіксовано пошкодження цивільного судна під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням. Серед членів екіпажу, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як уточнили у державному підприємстві "Адміністрація морських портів України", у ніч на 26 квітня зафіксовано обстріл одного з портів Великої Одеси. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків, вживаються заходи для недопущення забруднення акваторії.

"Порт продовжує працювати з урахуванням безпекових обмежень", - стверджують в адміністрації.

У пресслужбі регіонального главку ДСНС розповіли, що внаслідок атаки у регіоні виникло кілька осередків займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на території підприємства. Уточнюється, що у житловому секторі пошкоджено скління вікон у багатоповерхівці та приватні автомобілі, на території порту - руйнування з подальшим загорянням.

РФ атакує південь щодня

Як писав УНІАН, вночі 25 квітня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними дронами, зруйновано житлові будинки та пошкоджено інфраструктуру порту на Дунаї.

Поранення отримали двоє людей - 67-річний чоловік та 64-річна жінка. Під час виходу з порту було атаковано цивільне судно під прапором Панами - на борту виникла пожежа, яку екіпаж оперативно ліквідував власними силами. Це судно працювало на перевалці контейнерних вантажів.

У ніч на 24 квітня росіяни завдали по Одесі масованого удару дронами – загинули, за попередніми даними, дві людини, 14 отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: