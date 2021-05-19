Країна вважає себе найбільш вразливою перед змінами клімату.

Мальдіви можуть зникнути до кінця століття, якщо світ не почне швидко та злагоджено боротися зі змінами клімату.

Про це заявила міністр довкілля, зміни клімату та технологій країни Амінат Шауна, повідомляє CNBC

За її словами, якщо екологічна шкода продовжуватиметься нинішніми темпами, до 2100 року країни "не стане".

"Ми не виживемо... Клімат справді змінюється, і ми є найбільш вразливою країною у світі. Землі повище для нас немає. Є лише ми, лише наші острови та море", - сказала політик.

За даними Світового економічного форуму, до 2050 року зміни клімату вплинуть на 80% людей у світі, а вчені припускають, що до 2100 року рівень моря може піднятися на 1,1 метра.

Якщо передбачення справдяться, південноазіатський архіпелаг ризикує зіткнутися з одними з найбільш несприятливих наслідків. Сьогодні 80% з 1 190 островів країни перебувають лише на метр вище від рівня моря. 90% островів, за словами міністра, повідомляли про підтоплення. Ерозія берегової лінії досягає 97%.

"Наш дохід, наше харчування та наше виживання залежать від того, як ми сьогодні розв'язуватимемо ці проблеми. Майбутнє нашої країни, майбутнє наших людей, майбутнє нашої культури - все залежить від наших сьогоднішніх дій", - наголосила Шауна.

Читайте також"Стоїмо на краю прірви": ООН повідомляє про наближення екологічної катастрофиЗа її словами, Мальдіви запроваджують заходи для захисту прибережних районів та прагнуть стати лідером у зусиллях щодо пом'якшення наслідків кліматичних змін, зокрема, зменшення викидів парникових газів.

Минулого року влада пообіцяла знизити шкідливі викиди на 26% у порівнянні з рівнем 1990 року та повністю позбутися викидів двоокису вуглецю в атмосферу до 2030 року. Однак для досягнення поставлених цілей необхідна міжнародна співпраця.

"Нам потрібна кожна людина у світі для розв'язання питань зміни клімату на особистому та на політичному рівнях з боку урядів. Нам потрібні амбітні цілі, щоб допомогти не лише Мальдівам, але і всім малим острівним державам", - зазначила міністр.

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Переклад: Катерина Комолова