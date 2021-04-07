Для повного розуміння ситуації шахту "Юнком" мають дослідити експерти, але російські окупанти не дають туди доступ.

Донбасу може загрожувати екологічна катастрофа через те, що російські окупанти перестали відкачувати воду з шахти "Юний комунар" (Юнком).

Про це розповів міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, наразі радіаційний фон в регіоні перебуває в межах норми, але невідомо, скільки це триватиме.

"Радіаційний фон в Донецькій і Луганській областях ми проконтролювали востаннє на початку березня. Всього контролювали його двічі: 17 лютого і 5 березня. Проконтролювали, відібрали зразки ґрунтів і води - поверхневих і підземних вод. Поки що все в нормі. Наскільки довго триватиме цей стан норми, припустити складно", - сказав Абрамовський.

За його словами, для повного розуміння ситуації шахту мають дослідити експерти, однак російські окупанти не дають туди доступ.

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"Українським фахівцям, а також представникам ОБСЄ і МАГАТЕ було відмовлено у доступі на територію шахти для дослідження та моніторингу того, який режим водовідведення застосовується. За нашою інформацією, із сухої консервації шахта перейшла в мокру консервацію, тобто - затоплення. Наскільки об’єктивною є ця інформація, зараз сказати складно, тому що доступу до шахти немає. Якщо це так, то через гідравлічний зв’язок між шахтами води можуть потрапляти з порожнеч у інші порожнечі, тобто переходити в інші стовбури шахт. Чим це закінчиться - можна тільки припускати", - зазначив Абрамовський.

Екологічна катастрофа на Донбасі: що відомо

Україна просить Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направити на окуповану територію Донбасу експертів для оцінки екологічного стану.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що через кілька місяців на окупованих територіях Донбасу може статися екологічна катастрофа. "У 1979 році на території шахти "Юнком", яка сьогодні знаходиться на території тимчасово окупованого Донбасу, радянська влада здійснила ядерний вибух - 0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті. Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані та відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води", - сказав Резніков.

Він додав, що за наявною інформацією, окупаційні адміністрації РФ на Донбасі два роки тому припинили відкачування води з цієї шахти, і наразі радіоактивна вода надходить у шари ґрунту з питною водою. Також відбулося закриття десятків інших шахт, де було припинено відкачування води.

Шахта Юнком: що відомо

У 1979 році на території Донецької області Української РСР на східному крилі шахти "Юнком" (місто Юнокомунарівськ, Єнакіївської міськради, ВО "Орджонікідзевугілля") на глибині 903 метрів радянська влада здійснила ядерний вибух потужністю 0,3 кт у тротиловому еквіваленті. Той проект отримав назву "об'єкт Кліваж".

Після вибуху радянська влада вирішила залишити оточену кубометрами піску радіоактивну капсулу в сухому стані і відкачувати з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню, затоплення місцевості, а також потрапляння забрудненої рідини в ґрунтові води.

14 квітня 2018 року представники незаконних озброєних формувань припинили відкачку води на шахті "Юнком". Що відбувається під землею з капсулою, нікому невідомо.

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Автор: Олександр Топчій