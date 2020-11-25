Таким чином дівчина хоче привернути увагу людей до проблем забруднення навколишнього середовища.

Мистецтво зі сміття. Південнокорейська художниця створює з мотлоху оригінальні картини.

Читайте такожУ Німеччині з'явився котедж, майже повністю збудований зі сміттяПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Ідея виникла 2 роки тому, коли Кім Кань-Йон відвідала Національний парк, переповнений відходами.

Щоб привернути увагу людей до проблем забруднення навколишнього середовища, вирішила збирати по території заповідника сміття і викладати з нього малюнки.

Згодом до ініціативи художниці долучилися десятки однодумців.

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Автор: УНІАН