Кожну картину активісти фотографують / скріншот
Мистецтво зі сміття. Південнокорейська художниця створює з мотлоху оригінальні картини.
Читайте такожУ Німеччині з'явився котедж, майже повністю збудований зі сміттяПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Ідея виникла 2 роки тому, коли Кім Кань-Йон відвідала Національний парк, переповнений відходами.
Щоб привернути увагу людей до проблем забруднення навколишнього середовища, вирішила збирати по території заповідника сміття і викладати з нього малюнки.
Згодом до ініціативи художниці долучилися десятки однодумців.
Мистецтво зі сміття: Південнокорейська художниця створює з мотлоху оригінальні картини
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