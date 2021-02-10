У Києві погіршилася якість повітря / REUTERS
Київ потрапив до двадцятки міст з найбільш забрудненим повітрям.
Про це свідчать дані спеціалізованого порталу IQAir станом на ранок 10 лютого.
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Столиця України замикає першу двадцятку в новому рейтингу. Очолив його пакистанський Лахор, далі йдуть Варшава, Мумбаї (Індія), Дакка (Бангладеш) і Колката (Індія).
У першу двадцятку потрапили ще два польських міста - Вроцлав і Краків (7-8 позиції), Париж (15) і Братислава (18). Москва опинилася на 58-й позиції.
Міста з найбільш забрудненим повітрям / скріншот
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