Місцеві скаржаться, що промисловий "глітер" бачать мало не щодня.

Жителі Кривого Рогу зняли чорні металеві "блискітки", якими усіяне місто після нічного дощу.

Ролик опублікували в Instagram-акаунті @mykrivoyrog.

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"Краса. Цікаво, чи тут вся таблиця Менделєєва? Друзі, чим ми дихаємо...",- коментує вона.

У підписі до ролика зазначили, що відео зняли в районі Червона (Металургійний район міста), а незрозуміла речовина - осад, що залишився після дощу.

У коментарях місцеві жителі розповідають - таку картину спостерігають доволі часто і не тільки після опадів.

"Така дурниця з машиною щоранку. Якщо кілька днів не виїжджати, це все цементується і змити можливо тільки оцтом", "У мене на вікні таке, щоранку свіженьке, район Соцміста", - пишуть користувачі.

Багато хто підійшов до ситуації з гумором. Користувачі порівнювали побачену картину з глітером - блискітками для макіяжу та манікюру.

"Зішкрябуємо і на нігтики, блищить, виблискує", "Та це світловідбивний безкоштовний лак", - жартують в мережі.

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