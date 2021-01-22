Справжні проблеми, серед яких забруднення повітря в Києві, так звані екоактивісти ігнорують, зазначають журналісти.

Вранці 20 січня рівень забруднення повітря в столиці досяг 168. Вранці взагалі станції фіксували його на позначці в 300 й вище. Останній показник небезпечний для життя людей.

Але екологи чомусь не поспішають бити на сполох, пише "Обозреватель", посилаючись на НВ.

Як свідчать дані Saveecobot, у Києві середній індекс якості повітря за місяць — у період з 22 грудня 2020 до 21 січня 2021 - коливався від 9 до 146. ЗМІ зазначають, що столиця практично постійно перебуває у помаранчевій зоні.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський називав дві причини забруднення повітря в Києві — промисловість і транспорт.

"Є два види джерел викидів забруднювальних речовин у повітря. Це стаціонарні джерела — промисловість, так звані труби. І пересувні джерела — всі види транспорту", - заявляв він.

ЗМІ пояснюють, що у випадку з промисловістю багато підприємств почали інвестувати величезні суми у своєму виробництві для зменшення забруднення повітря. Журналісти ставлять у приклад для столичних промисловців аглофабрику ММК імені Ілліча в Маріуполі, де провели масштабну реконструкцію, встановивши систему очищення газів, яка дозволяє знизити викиди пилу в десятки разів. Також там були встановлені нові фільтри для зниження викидів сірки в атмосферу і пилу до 90%.

Активно проводить екомодернізацію і промпідприємство "Арселор Міттал Кривий Ріг". Наприклад, металургійні шлаки підприємства будуть перероблені й перетворяться на матеріал для будівництва нових сучасних автотрас.

ЗМІ зазначають, що так звані екоактивісти не звертають увагу на такі екологічні кроки підприємств, а замість цього вони вигадують фейкові "злочини" промисловців. При цьому справжні проблеми, серед яких забруднення повітря в Києві, ці активісти ігнорують.

У КМДА погіршення якості повітря в столиці пояснили активною роботою котельних систем в приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури. Також вони зазначили, що у зв'язку похолоданням жителі приватних ділянок почали активно спалювати тверді побутові відходи, в які також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря.

Мер міста Віталій Кличко пояснив ситуацію з якістю повітря в столиці наявністю підприємств, які не відповідають за технологіями сучасним стандартам. Він заявив, що влада міста реалізує проекти для більш екологічної роботи великих підприємств.

Водночас основною причиною забруднення повітря в столиці називають транспорт. На нього припадає 90%.

ЗМІ зазначають, що для вирішення ситуації з якістю повітря насамперед потрібно звернути увагу на розвиток громадського транспорту та мікромобільності. Серед таких кроків: користування власниками авто окремими смугами та введення єдиного квитка на кілька видів транспорту. Це, можливо, спонукатиме людей пересідати з авто в громадський транспорт.

"Також варто фінансувати нові автоматизовані станції моніторингу якості повітря, вкладати гроші в розширення цієї системи. Адже нові станції дозволять не тільки моніторити стан повітря в реальному часі, а й робити певні прогнози", - наголошують журналісти.

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Автор: УНІАН