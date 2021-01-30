У Київській області зубр потрощив автомобіль туристів.
Читайте такожРадість слоненят від раптового снігопаду потрапила на відеоПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що родина киян разом із дітьми заїхала на територію екопарку на власному автомобілі. Там звірі вільно гуляють в умовах, наближених до дикої природи. Туристів гід запевнив, що прогулянка безпечна.
«Люди залишили авто та пішли годувати коней, а коли повернулись, їхній автомобіль оточило стадо бізонів, а зубр буцав його рогами», – говориться у сюжеті.
Спочатку туристи кинулися навтьоки, а повернувшись – почали рахувати збитки.
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