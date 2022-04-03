Наразі на державному рівні розглядаються різні варіанти диверсифікації імпорту пального.

Команда Мінінфраструктури працює у режимі 24/7, щоб в умовах війни в Україні стабільно працювала логістика вантажів для посівної кампанії та перезапуску економіки.

Про це за підсумками наради з Президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Наразі на державному рівні розглядаються різні варіанти диверсифікації імпорту пального – і проводяться перемовини з найбільшими світовими постачальниками, підписуються відповідні угоди. Аграрний сектор матиме все необхідне в умовах воєнного часу", – запевнив він.

Водночас Кубраков відзначив, що у членів уряду та представників Офісу президента є розуміння того, що після перемоги економіку України слід переводити на нові рейки.

"Тому ми не лише стабілізуємо критично важливі для держави процеси, але й думаємо про те, як у довготривалій перспективі забезпечити обороноздатність економіки. Це гарантія того, що країна буде розвиватися", – сказав Кубраков.

Одним з напрямків підвищення обороноздатності держави є побудова гнучкої логістичної системи, яка швидко реагує на зовнішні загрози та адаптується до них. Така система є важливою як для роботи підприємств, так і забезпечення оперативної евакуації населення із небезпечних зон, підкреслив міністр.

"Зараз тривають перемовини зі світовими експертами не лише щодо відбудови міст, але й створення конкретних інструментів для їх захисту", – додав він.

Олександр Кубраков закликав звикати до того, що відтепер фактор захисту життя буде проникати у всі сфери нашої діяльності: від побуту й до роботи та подорожей.

"Лише за таких умов українці зможуть реально розпочати процес відбудови економіки та розбудови власної незалежності", – переконаний він.