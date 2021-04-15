Українське посольство в Аргентині отримало офіційну ноту про відкриття ринку для українських продуктів.

Аргентина відкрила свій ринок для українських виробників молока і молочних продуктів.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Посольство України в Буенос-Айресі отримало відповідну офіційну ноту про відкриття ринку для українських продуктів від аргентинського зовнішньополітичного відомства.

"Завдяки цьому українські виробники отримали додатковий доступ до великого ринку Аргентини, де проживають понад 40 млн осіб", – наводяться в повідомленні слова глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

Відзначається, що для налагодження експорту в Аргентину українські виробники молока і молочних продуктів мають пройти акредитацію при місцевій Національній службі здоров'я тварин і якості харчових продуктів. На період пандемії це дозволено робити дистанційно.

У Держпродспоживслужбі додали, що раніше Україна також погодила документи для експорту в Аргентину колагену і желатину. Своєю чергою, з Аргентини в Україну імпортується м'ясо птиці, риба і морепродукти, свіже м'ясо домашньої великої рогатої худоби.

Що цьому передувало

У березні 2021 року Японія відкрила свій ринок для українського молока.

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Автор: Ганна Нагорна