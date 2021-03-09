Україна та Японія погодили відповідний ветеринарний сертифікат.

Україна та Японія погодили ветсертифікат для експорту сирого молока і молочних продуктів з України.

Як передає Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, це означає, що українські виробники зможуть продавати молоко до Японії.

Читайте такожМолочна продукція в Україні може помітно подорожчати - експерт

"Це дуже хороша новина для українських виробників, зацікавлених в експорті сирого молока і молочних продуктів: відкрито ринок одного з найбільших стратегічних партнерів для українського експорту харчових продуктів – Японії", - наводяться в повідомленні слова глави відомства Владислави Магалецької.

Також повідомляється, що зараз Держпродспоживслужба співпрацює з міжнародними партнерами для розширення ринків збуту майже в 30 країнах за такими товарними позиціями: продукція птахівництва, велика і дрібна рогата худоба, яловичина і свинина, молоко і молочні продукти, мед, яблука, лохина і черешня, горох і квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба і рибопродукти, репродуктивний матеріал.

Що цьому передувало

У лютому 2021 року Ліван відкрив свій ринок для імпорту молока і молочних продуктів українських виробників, а Ефіопія – для імпорту українських яєць.

Україна у 2020 році відкрила 12 нових ринків для експорту продукції, погодила 35 експортних сертифікатів і пройшла 2 аудити Європейського Союзу за системою оцінки державного контролю за виробництвом риби та рибних продуктів, м'яса птиці та продуктів з нього.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна