Ціни на овоч знижуються через наплив продукції з інших країн.

За останній тиждень ціни на картоплю в країні зменшились в середньому на 12% і варіювались у середу в діапазоні 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). Про це повідомляє портал EastFruit.

Причиною такої динаміки аналітики називають масове надходження на український ринок з початку тижня імпортної картоплі нового врожаю. Як повідомляється, у середу імпортна картопля нового врожаю з Азербайджану та Єгипту надходила у продаж по 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

На цьому тижні на ринку фіксували і зростання пропозиції місцевої продукції: відносно тепла погода призвела до того, що виробники намагаються якомога швидше реалізувати торішні обсяги, які залишаються на зберіганні. Населення також активно розпродає залишки картоплі невисокої якості.

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Нагадаємо, картоплю почали імпортувати на початку 2024 року. Причиною цього стали високі темпи зростання цін на картоплю вітчизняного виробництва.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

У першій половині березня ціни на місцеві тепличні огірки в Україні різко знизилися. Це сталося через те, що в більшості регіонів України встановилась тепла сонячна погода.

Окрім того, в Україні знизилась ціна на один із базових овочів - аналітики зафіксували зниження відпускних цін на моркву. Якщо порівнювати з початком березня 2023 року, то ціни зменшились більш ніж на 70%.

При цьому знову почав дорожчати популярний овоч - ціни на білокачанну капусту у кінці лютого пішли вгору. Причиною цього аналітики називали нестачу овочу на ринку на тлі стабільно високої активності покупців.

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