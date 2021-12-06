Українці обурені вартістю черешні, адже за ці гроші можна кілька днів годувати цілу сім'ю.

В одному з супермаркетів України покупці помітили черешню і були вельми здивовані. Сезон врожаю цієї ягоди вже давно пройшов, але охочі поласувати свіжою черешнею все одно можуть її купити. Однак ціна "кусається" - за кілограм доведеться заплатити 1 тисячу 499 гривень.

Про захмарну ціну черешні повідомили в Telegram-каналі "Подслушано Одеса".

Імпортна черешня з'явилася на прилавках в супермаркеті "Сільпо", як повідомили автори фото, на якому показана ціна на ягоду. Українці були шоковані вартістю, хоча деякі відзначили, що зараз не сезон для черешні, тому сильно дивуватися не варто.

"Кому черешеньки з Сільпо?",- пожартували користувачі.

У коментарях українці зізнаються, що навряд чи будуть купувати таку черешню, бо її ціна занадто висока. На думку коментаторів, вартість одного кілограма ягоди еквівалента вартості раціону для однієї сім'ї на кілька днів.

Читайте такожСвітові ціни на каву злетіли до рекордного максимуму: що чекає на Україну"Le Silpo магазин для багатих людей", "це з Каліфорнії. Вже не першу зиму привозять", "З Австралії на оленях привезли. Нормально, транспортні витрати", "ніхто не змушує купувати, це не товар першої необхідності. А якщо возять - значить купують. Що не так?",- пишуть українці, коментуючи ціну на черешню.

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Автор: Поліна Кузенко