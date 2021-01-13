У разі спалаху АЧС все поголів'я свиней в радіусі 3 кілометрів підлягає знищенню.

У Савранському районі Одеської області зафіксовано спалах захворювання африканською чумою свиней (АЧС).

Читайте такожХвиля пташиного грипу з Європи дійшла й до України - ДержпродспоживслужбаЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявили у прес-службі Болградської РДА з посиланням на Головне управління Держспоживслужби в Одеській області.

Відзначається, що в селі Кам'яне Савранського району зареєстровано захворювання африканською чумою свиней.

"Фахівці встановили, що на АЧС захворіли 32 свині та 12 загинули. Діагноз лабораторно підтверджений Одеською державною регіональною лабораторією Держспоживслужби", - сказано в повідомленні.

У зв'язку зі спалахом і можливістю поширення вірусу АЧС на сусідні території в РДА звертають увагу сільгоспвиробників Болградського району і громадян, що займаються вирощуванням свиней, на необхідність дотримуватися правил безпеки при поводженні з тваринами.

Відзначається, що в разі зараження смертність свиней може досягати 100% і ліків проти АЧС немає. Тому єдиний метод боротьби із захворюванням – умертвляти та спалювати хворих свиней, щоб не допустити поширення вірусу.

"У разі спалаху АЧС все поголів'я свиней в радіусі 3 кілометрів підлягає знищенню",- заявили в райадміністрації.

Довідка УНІАН

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней.

Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин).

Вакцини від захворювання немає.

Майже все поголів'я хворих свиней гине.

Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

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Автор: Лариса Козова