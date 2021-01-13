У Савранському районі Одеської області зафіксовано спалах захворювання африканською чумою свиней (АЧС).
Читайте такожХвиля пташиного грипу з Європи дійшла й до України - ДержпродспоживслужбаЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявили у прес-службі Болградської РДА з посиланням на Головне управління Держспоживслужби в Одеській області.
Відзначається, що в селі Кам'яне Савранського району зареєстровано захворювання африканською чумою свиней.
"Фахівці встановили, що на АЧС захворіли 32 свині та 12 загинули. Діагноз лабораторно підтверджений Одеською державною регіональною лабораторією Держспоживслужби", - сказано в повідомленні.
У зв'язку зі спалахом і можливістю поширення вірусу АЧС на сусідні території в РДА звертають увагу сільгоспвиробників Болградського району і громадян, що займаються вирощуванням свиней, на необхідність дотримуватися правил безпеки при поводженні з тваринами.
Відзначається, що в разі зараження смертність свиней може досягати 100% і ліків проти АЧС немає. Тому єдиний метод боротьби із захворюванням – умертвляти та спалювати хворих свиней, щоб не допустити поширення вірусу.
"У разі спалаху АЧС все поголів'я свиней в радіусі 3 кілометрів підлягає знищенню",- заявили в райадміністрації.
Довідка УНІАН
- Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней.
- Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин).
- Вакцини від захворювання немає.
- Майже все поголів'я хворих свиней гине.
- Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram