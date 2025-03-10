В Україні подорожчала земля: скільки коштує гектар

Зазначається, що найнижчі ціни в Донецькій області.

Земля сільгосппризначення в Україні істотно подорожчала. У лютому ціна гектара склала 57 659 гривень, що майже на 3000 гривень дорожче, ніж у січні.

За даними Опендатабот, вартість гектара перебуває в межах 16 428 - 133 578 гривень. Найдорожче земля коштує у Львівській області, а саме 133 578 гривень.

На другому місці за вартістю землі перебуває Київська область із показником у 110 094 гривні, а на третьому місці Івано-Франківська - 105 491 гривня.

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Водночас найнижчі ціни в Донецькій області. Тут можна купити гектар землі в середньому за 16 428 гривень.

Крім того, зазначається, що площа проданої землі різко збільшилася. У лютому продали 27 018 га, що на 16 860 га більше, ніж у січні.

Ціна землі в Україні - останні новини

11 травня 2023 року стало відомо, що вартість землі в регіонах, віддалених від бойових дій, зростає навіть незважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Від початку 2023 року ціна землі сільгосппризначення зросла в середньому на 20%.

З січня по квітень 2023 року було укладено 13 000 угод купівлі-продажу. У 2022 році кількість угод склала 53 000, хоча в більшості регіонів майже 6 місяців не працювали реєстри. У 2021 році було приблизно 66 000 угод купівлі-продажу земельних ділянок.

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