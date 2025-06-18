В Україні різко подорожчала капуста нового врожаю: скільки зараз коштує кілограм

Наразі капуста врожаю 2025 року в середньому у 2,9 раза дорожча, ніж роком раніше.

В Україні почала дорожчати рання капуста. Основною причиною зростання цін став сезонний фактор - овоч ранніх сортів майже закінчився, а пізніші сорти ще в продаж не надійшли.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогодні виробники продають білокачанну капусту в діапазоні 10-20 грн/кг ($0,24-0,48/кг), що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами фермерів, причиною зростання цін стало скорочення пропозиції на ринку в міжсезоння, оскільки збір капусти ранніх сортів добігає кінця, тоді як до масового збору пізніших сортів ще не приступили. При цьому попит на капусту досить-таки високий, що також піднімає ціни.

Відео дня

Наразі капуста врожаю 2025 року в Україні коштує в середньому в 2,9 раза дорожче, ніж роком раніше. Водночас не виключено, що найближчим часом ціни знову почнуть знижуватися, щойно виробники масово почнуть збирати капусту інших сортів.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В АТБ овоч продають по 29,89 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 32,70 гривні за кілограм.

У Varus капусту можна купити за 32,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні продовжують знижуватися оптові ціни на тепличний огірок. При цьому різко подорожчав буряк торішнього врожаю.

Що стосується фруктів і ягід, то в цьому сегменті знижуються ціни на полуницю.

Вас також можуть зацікавити новини: