Ціни на яблука в Україні стрімко летять вгору: скільки коштує кілограм зараз

Відпускні ціни на яблука в середньому вже вдвічі вищі, ніж за аналогічний період 2024-го.

В Україні спостерігається стрімке подорожчання яблук. Про це пише профільний портал EastFruit.

За словами фахівців, з початку тижня відпускні ціни на популярний фрукт на вітчизняному ринку зросли в середньому на 14%, і сьогодні яблука надходять у продаж за ціною 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг).

Подорожчання пов’язують насамперед із сезонним фактором. Запаси торішніх яблук стрімко скорочуються, у той час як партії нового врожаю надійдуть у продаж не раніше ніж за кілька тижнів. Таким чином, виробники, які мають достатні для реалізації обсяги яблук, підняли відпускні ціни на свою продукцію.

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Сезон раннього яблука в Україні затримується, оскільки країна зіткнулася з холодною та затяжною весною.

Зазначимо також, що відпускні ціни на яблука в середньому вже вдвічі вищі, ніж за аналогічний період 2024-го. Фахівці вважають, що ціни будуть зростати й надалі – до моменту надходження на вітчизняний ринок фруктів нового врожаю.

Ціни на яблука в супермаркетах України

В Metro фрукт можна купити по 56,84 грн/кг.

При цьому в АТБ яблука продають по 46,95 грн/кг.

В Сільпо ціни стартують від 59 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Ціни на полуницю в Україні знаходяться на дуже високому рівні. Станом на третю декаду цього місяця вони коливаються в межах 120–144 грн/кг. Для порівняння, у минулому році у цей самий період середня ціна становила 98 грн/кг. Таким чином, зростання склало 22–30% у залежності від регіону та обсягів постачання.

При цьому продовжує дорожчати торішній буряк, а низький попит призвів до зниження цін на помідори. Хоча загалом ціни на ранню продукцію знизилися.

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