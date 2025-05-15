В Україні на тлі дефіциту дорожчає торішній буряк: скільки коштує кілограм

В Україні продовжує дорожчати торішній буряк. Торгова активність помітно збільшилася на тлі дефіциту місцевих якісних овочів на ринку.
Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що наразі виробники вже продають буряки по 25-33 грн/кг ($1,04-1,26/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Учасники ринку пояснюють новий виток зростання цін на буряк активізацією попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж та вичерпанням запасів якісного овоча.
Таким чином, ціни на буряки в Україні вже в середньому на 36% вищі за минулорічні. Зазначається, що варто очікувати подальшого зростання цін.
Ціни на буряк у супермаркетах України
В Auchan овоч продають по 38,90 грн/кг.
В АТБ торішній буряк можна купити за 31,89 грн/кг.
Водночас у Сільпо ціни стартують від 35,20 грн/кг.
Ціни на овочі в Україні - останні новини
В Україні падають ціни на ранні овочі. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалася як торішня картопля, так і врожаю нинішнього року.
Водночас, на тлі помітного скорочення пропозиції почала дорожчати ріпчаста цибуля та зростали ціни на огірки.
Також на українському ринку спостерігається різке падіння ціни на ранню білокачанну капусту.