В Україні на тлі дефіциту дорожчає торішній буряк: скільки коштує кілограм

Ціни на буряки вже в середньому на 36% вищі за торішні.

В Україні продовжує дорожчати торішній буряк. Торгова активність помітно збільшилася на тлі дефіциту місцевих якісних овочів на ринку.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що наразі виробники вже продають буряки по 25-33 грн/кг ($1,04-1,26/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку пояснюють новий виток зростання цін на буряк активізацією попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж та вичерпанням запасів якісного овоча.

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Таким чином, ціни на буряки в Україні вже в середньому на 36% вищі за минулорічні. Зазначається, що варто очікувати подальшого зростання цін.

Ціни на буряк у супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 38,90 грн/кг.

В АТБ торішній буряк можна купити за 31,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 35,20 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

В Україні падають ціни на ранні овочі. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалася як торішня картопля, так і врожаю нинішнього року.

Водночас, на тлі помітного скорочення пропозиції почала дорожчати ріпчаста цибуля та зростали ціни на огірки.

Також на українському ринку спостерігається різке падіння ціни на ранню білокачанну капусту.

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