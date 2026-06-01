Ціни на молоду картоплю обвалилися: український овоч продають дешевше за імпорт

У травні закордонний овоч коштував вдвічі дешевше за український.

В Україні вперше з початку року вартість вітчизняної молодої картоплі на ринку опустилася нижче за вартість імпортного овоча. Так, молода картопля з-за кордону коштує в середньому 45 грн/кг, тоді як українська картопля – 42 грн/кг, повідомляє сайт Столичного ринку.

Пов’язана ця ситуація зі значним здешевшанням цьогорічного овоча від українських фермерів в останню декаду травня. Так, ще 22 травня молода українська картопля коштувала в середньому 60 грн/кг. Станом на 1 червня вона втратила 30% своєї вартості. Зараз овоч продають в межах від 25 до 60 гривень за кілограм.

Розкид цін на імпортну молоду картоплю не такий значний і становить 43-50 грн/кг. При цьому за останні десять днів весни вона втратила всього 3 гривні, або 6,25% у відсотковому значенні.

Слід зазначити, що вартість закордонної картоплі цьогорічного врожаю інколи опускалася значно нижче за поточну позначку на початку літа: наприклад, 18 травня її середня ціна становила 33 грн/кг. Тривалий час імпортна молода картопля коштувала вдвічі дешевше за українську – наприклад, 45 грн/кг проти 100 грн/кг в середині травня.

Раніше директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига в розмові з УНІАН пояснив, що суттєва різниця в вартості української та закордонної картоплі пояснюється, головним чином, сезонністю вирощування овоча.

Кліматичні умови в таких країнах, як Азербайджан, Узбекистан і низки інших в Середній Азії дозволяють вирощувати овоч раніше. Тож навіть з урахуванням логістики завезена картопля коштувала дешевше за українську, поки місцеві фермери не увійшли активно в сезон.

Проте якість вітчизняної картоплі вища, наголошує фахівець.

Ще однією проблемою, за словами Фурдиги, є брак потужностей з переробки овочу. Через це Україна втрачає щороку мільярд гривень тільки на закупівлі закордонної картоплі фрі, до 30 тисяч тонн якої завозять в замороженому вигляді.

