Найрідкісніший мінерал у світі існує в єдиному екземплярі: він важить менше, ніж крихта хліба

Цей крихітний помаранчевий камінчик важить менше третини грама – він легший за хлібну крихту.

Крихітний червонувато-помаранчевий дорогоцінний камінь з М'янми став одним із найдивніших трофеїв у сучасній геології. Цей мінерал називається к'яутуїт, і на сьогодні наука задокументувала лише один єдиний природний кристал.

Цей єдиний зразок важить 1,61 карата, або близько 0,32 грама, що менше, ніж багато крихт, які ви можете змахнути з кухонного столу, пише Econews. Однак його наукова цінність набагато більша за його розмір, адже він є офіційно визнаним видом мінералу, знайденим лише в одному підтвердженому природному екземплярі.

Кяутуїт був визнаний дійсним видом мінералу Міжнародною мінералогічною асоціацією у 2015 році. В офіційному списку мінералів Міжнародної мінералогічної асоціації (IMA) кяутуїт значиться як затверджений мінерал з М'янми під реєстраційним номером 2015 року.

Пізніше мінерал був детально описаний Ентоні Р. Кампфом з Музею природної історії округу Лос-Анджелес, Джорджем Р. Россманом і Чі Ма з Каліфорнійського технологічного інституту, а також Пітером А. Вільямсом з Університету Західного Сіднея. Їхня робота була зосереджена на одному окатаному водою кристалі, знайденому неподалік від Могока – району в М'янмі, багатого на дорогоцінні камені.

Саме це робить історію настільки незвичайною. Діаманти, рубіни та смарагди можуть бути рідкісними в ювелірному магазині, але вони відомі в багатьох місцях планети. Кяутуїт унікальний тим, що на даний момент вся його історія в дикій природі тримається на одному крихітному кристалі.

Чому кьяутуїт особливий – мінерал в єдиному екземплярі

Мінерал визначається не тільки тим, як він виглядає. Вчені також вивчають його хімічний склад і те, як розташовані його атоми – це схоже на перевірку одночасно і інгредієнтів, і рецепта страви.

Кяутуїт містить вісмут, сурму та кисень. Mindat, база даних мінералів під управлінням Інституту мінералогії Гудзона, вказує його як єдиний затверджений мінерал у своїй групі оксидів вісмуту та сурми.

Простіше кажучи, цей кристал – не просто гарний помаранчевий камінчик. Його внутрішня структура досить унікальна, щоб вчені могли відрізнити його від мінералів, які можуть виглядати схоже або містити споріднені елементи.

Маленький, але важкий

Відомий науці кристал має червонувато-помаранчевий колір, він прозорий і має діамантовий блиск. Його твердість становить близько 5,5 за шкалою Мооса, що означає, що він твердіший за мідну монету, але м'якший за кварц.

Він також щільний. Виміряна щільність, зареєстрована для кьяутуїту, становить близько 8,3 грама на кубічний сантиметр, тому більший шматок здавався б напрочуд важким у руці. Звісно, жодного більшого природного шматка знайдено не було.

Як же щось настільки маленьке може мати таке велике значення? У мінералогії типовий зразок – це еталон, який використовується для визначення мінералу. У даному випадку цим еталоном є огранований дорогоцінний камінь вагою 1,61 карата.

Знахідка в річковій гальці

Кристал був знайдений в алювії, тобто в пухких відкладах на зразок гравію або піску, перенесених водою. Ця деталь важлива, оскільки місце, де підбирають дорогоцінний камінь, не завжди збігається з місцем, де він спочатку утворився.

Mindat вказує як місце знахідки Чаунг-джі-а-ле-іва в районі Могок мандалайського регіону М'янми, і зазначає, що кристал, швидше за все, потрапив туди з пегматиту. Пегматит – це грубозерниста порода, в якій можуть виростати незвичайні кристали на фінальних стадіях охолодження магми.

Таке ймовірне походження допомагає пояснити дивну хімію каменю. У пегматитах можуть концентруватися елементи, які не вписуються у звичайні мінерали, що дає природі рідкісний шанс створити щось унікальне.

Незвичайна геологія Могока

Могок давно славиться своїми дивовижними дорогоцінними каменями. За даними Американського музею природної історії, цей район відомий рубінами, сапфірами, шпінеллю, перидотом і місячним каменем.

І все ж кьяутуїт – це не просто черговий рідкісний камінь зі знаменитого гірничого краю. Це науковий феномен, різновид мінералу, який з'являється один раз, а потім відмовляється показуватися знову, принаймні, у підтверджених записах.

Через це Могок здається не звичайною зоною видобутку, а скоріше природною лабораторією. При правильному поєднанні тепла, рідин, хімії гірських порід і часу цей регіон створив мінерали, які важко повторити.

Рідкісний не завжди означає безцінний

Тут є важлива відмінність. Коштовний камінь може коштувати дорого, тому що покупці хочуть його отримати, тому що його колір гарний або тому що ювеліри можуть продати його з великою націнкою.

Значення кьяутуїту в іншому. Його рідкість ґрунтується на підтвердженому факті існування в природі, а не на ринковому попиті. На даний момент у наукових базах даних значиться лише одне місце знахідки та один збережений природний зразок.

Це не робить його автоматично найдорожчим каменем у світі, але за мірками мінералогії він знаходиться у винятковій категорії, де рідкість означає, що природного матеріалу для вивчення практично немає.

Чого нас вчить цей кристал

Кяутуїт нагадує, що Земля все ще зберігає сюрпризи навіть у століття супутників, глобальних баз даних і потужних лабораторних інструментів. Камінь вагою близько третини грама все ще може змусити вчених оновлювати каталог відомих мінералів.

Це також показує, чому так важливі музейні колекції. Еталонний матеріал зберігається в Департаменті мінералогічних наук Музею природної історії округу Лос-Анджелес під каталожним номером 65602, де він залишається доступним як офіційний орієнтир для майбутніх досліджень.

Для більшості людей цей кристал ніколи не стане чимось більшим, ніж просто назва і фотографія. Однак для геологів це маленька підказка про те, наскільки специфічними і вибірковими можуть бути процеси утворення мінералів на нашій Землі.

