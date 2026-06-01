Складено рейтинг найпотужніших і найшвидших смартфонів літа 2026 року

Дев'ять із 10 найпотужніших пристроїв працюють на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпотужніших Android-смартфонів. У топ-10 домінують флагмани на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 – вони посіли десять із десяти позицій.

Найпродуктивнішим Android-смартфоном прямо зараз визнали RedMagic 11S Pro+. Пристрій позиціюється як ультимативне рішення для геймерів: з розігнаним 8 Elite Gen 5, великою батареєю в тонкому корпусі та подвійною архітектурою відведення тепла.

На другому місці розташувався iQOO 15 Ultra, а третю сходинку посів Vivo X300 Ultra. Усі вони набирають понад 4 мільйони балів у тестах AnTuTu. Для порівняння, iPhone 17 Pro в аналогічних тестах набирає ~3 млн балів.

Відео дня

До десятки також увійшли iQOO 15, RedMagic 11 Pro+, Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, Honor Win і Honor Magic 8 Pro (всі на Snapdragon 8 Elite Gen 5). Єдиний смартфон на базі MediaTek – нещодавно представлений IQOO 15T на Dimensity 9500.

Крім того, склали топ-10 серед середньобюджетних смартфонів, де всі десять позицій посіли пристрої на базі процесора MediaTek. Лідером став iQOO Z11, а слідом за ним розташувалися Honor 600 Pro та Honor WIN Turbo.

Першісмартфонизі Snapdragon 8 Gen 6 на борту, серед яких Xiaomi 18, почнуть виходити у вересні. Нова лінійка флагманських чіпів Qualcomm отримає звичайну та Pro-версії – обидві працюватимуть на 2-нм техпроцесі та встановлюватимуться в найдорожчі пристрої.

Раніше експерти вибрали 5 старих смартфонів, які сміливо можна купувати у 2026 році. Ці пристрої все ще мають флагманську потужність, отримують тривалу підтримку і при цьому коштують значно дешевше за нові моделі.

Вас також можуть зацікавити новини: