На півдні ворог провалив дедлайн щодо захоплення населених пунктів, - Волошин

Російські окупаційні війська протягом останніх кількох днів суттєво наростили інтенсивність бойових дій на південному напрямку - російське командування ставило завдання до кінця травня захопити низку населених пунктів, але плани ворога зірвані. Як пише "Укрінформ", з посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, інтенсивність боїв зростає щодня.

За словами Волошина, противник послідовно збільшує кількість бойових зіткнень.

"Ворог уже кілька днів поспіль збільшує свою бойову активність на півдні… За минулу добу зафіксовано 56 бойових зіткнень. Упродовж останніх чотирьох днів фіксується вже більше 50 бойових зіткнень на добу", - зазначив він.

За словами Волошина, російське командування ставило завдання до кінця травня захопити низку населених пунктів, зокрема Гуляйпільське та Залізничне, а також вийти в напрямку Верхньої Терси. Однак ці плани реалізовані не були.

Попри це, інтенсивність атак не зменшується. Найактивніші бойові дії фіксуються на південний захід і північ від Гуляйполя. Зокрема, Воздвижівка перебуває під постійним тиском ворога - щодня тут відбувається понад десять атак. Також активні бої тривають у районах Чарівного, Гуляйпільського та поблизу Залізничного.

Як зазначає військовий, на північ від Гуляйполя російські війська діють у районах Добропілля, Варварівки та Прилук, намагаючись просунутися в напрямку Тернуватого та Косівцевого.

"Тут противник рветься в напрямку Тернуватого і в напрямку Косівцевого, де також має певні дедлайни від командування, і до кінця місяця ці населені пункти мали перейти під його контроль", - пояснив речник.

Активізація на Придніпровському напрямку

Окремо фіксується поступове відновлення штурмової активності в районі островів на Придніпровському напрямку. За минулу добу противник намагався атакувати українські позиції поблизу Антонівських мостів, а також завдавав вогневих ударів по районах залізничного та автомобільного мостів.

Крім того, протягом останніх днів російські сили намагалися висадитися на острови Білогрудий, Нестрига та Великий Вільковий, одночасно здійснюючи перегрупування та ротацію підрозділів.

За даними Сил оборони, на Придніпровському напрямку різко зросла кількість ударів дронами - до 650-700 на добу. Близько третини з них становлять удари "Ланцетами" та "Молніями".

Також суттєво збільшилася інтенсивність артилерійських обстрілів. Якщо раніше йшлося про 250-270 обстрілів на добу, то за минулу добу зафіксовано 455 обстрілів із використанням близько 2000 боєприпасів.

Не зменшується й кількість авіаційних ударів: за добу противник здійснив 24 удари, застосувавши понад 80 керованих авіабомб.

За словами Волошина, росіяни перейшли до тактики масованих ударів по одному-двох населених пунктах, розташованих поблизу українських позицій.

За минулу добу, як повідомив речник, російські війська втратили 180 військовослужбовців та 56 одиниць озброєння і техніки. За його словами, такі показники втрат утримуються приблизно протягом місяця.

Ситуація на півдні країни

Нагадаємо, у Пологівському районі Запорізької області російським окупанти за чотири роки не вдалося захопити село Мала Токмачка. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що Мала Токмачка - кістка в горлі агресора. Це той населений пункт, який противник не може взяти, а "словами своїми вже взяв кілька разів". Як тільки противник підходить до цього населеного пункту, українські військові його знищують.

