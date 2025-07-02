На прилавках з'явилася українська лохина: ціни на ягоду космічні

Зазначається, що ціни 2,6 раза вищі, ніж на початку сезону 2024 року.

Українські садівники розпочали збір врожаю лохини з відкритого ґрунту. Через холодну весну сезон затримався приблизно на 10 днів, а ціни на ягоду вищі, ніж рік тому.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що оптові ціни на лохину з відкритого ґрунту перебувають у межах 300-450 грн/кг ($7,17-10,76/кг).

Зазначається, що наразі пропозиція української ягоди обмежена, а попит досить високий. Експерти вважають, що вже з наступного тижня пропозиція лохини почне збільшуватися.

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За даними аналітиків, ціни на лохину в Україні в 2,6 раза вищі, ніж на початку сезону 2024 року, що пояснюється скороченням обсягів ягоди через несприятливі погодні умови в період її дозрівання.

Ціни на лохину в супермаркетах України

У Сільпо за кілограм ягоди доведеться заплатити 599 гривень.

При цьому у Varus ціна на рівні 599,90 грн/кг.

Водночас у Novus лохину можна купити також за 599 грн/кг.

Варто зазначити, що супермаркети пропонують уже фасовану ягоду від 125 до 500 грамів за різними цінами.

Ціни на овочі та фрукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні на овочі, фрукти та ягоди в останній тиждень червня змінилися. При цьому подорожчала рання картопля.

Водночас у фруктово-ягідному сегменті через низьку якість черешні, продавці вимушено знижували ціни.

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