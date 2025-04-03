В Україні вимушено знижують ціни на моркву: скільки зараз коштує кілограм

Однією з причин зниження цін на моркву називають стриманий попит.

Ціни на моркву в Україні знову почали падати. Відповідні дані наводять фахівці аналітичного проекту EastFruit.

Станом на четвер, 3 квітня, моркву в українських господарствах пропонують до продажу за ціною 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг). Це приблизно на 10% дешевше, ніж тиждень тому.

Причиною такої динаміки спеціалісти вважають доволі стриманий попит на овоч. Варто також додати, що якість коренеплоду у сховищах погіршується і це також вливає на вартість моркви.

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Фермери змушені знижувати ціни навіть попри те, що запаси моркви у сховищах господарств стрімко скорочуються. Втім, навіть зараз вони відвантажують моркву в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж на початку квітня минулого року.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В Auchan овоч можна купити по 35,90 грн/кг.

При цьому в АТБ морква коштує 19,95 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 39,50 гривні за кілограм.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

У другій половині березня в Україні почала дешевшати картопля. Причиною цього фахівці називали активне розпродавання картоплі зі сховищ, якість якої почала стрімко погіршуватися після встановлення теплої погоди. Аналітики не виключають цінові коливання до кінця сезону.

Також у кінці минулого місяця зафіксували зниження цін на томати. Спеціалісти припускають подальше зниження цін, що пов’язують зі стабільними поставками і низьким темпом збуту.

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