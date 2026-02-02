Дорожчають овочі борщового набору і не тільки: як змінилися ціни за тиждень

Серед фруктів більш ніж вдвічі підскочили ціни на грушу.

В Україні за тиждень здорожчали овочі борщового набору. Так, гуртові ціни на білокачанну капусту виросли з 9-11 до 10-12 грн/кг, а на моркву – з 8-10 до 9-13 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що ціни на буряк, ріпчасту цибулю та картоплю залишилися без змін. Так, картоплю продають по 10-14 гривень за кілограм, як і раніше.

Третій тиждень поспіль зростають гуртові ціни на помідори. Зараз ними торгують в діапазоні 130-140 грн/кг, тоді як за тиждень до цього вартість овочів становила 90-125 грн/кг. При цьому ціни на огірки, навпаки, просіли зі 135-180 до 120-130 грн/кг.

Крім білокачанної капусти, також здорожчала броколі – зі 110-170 до 190-210 грн/кг. Решта видів капусти в ціні не змінилася.

У фруктовому сегменті пару гривень "скинули" ціни на яблука – з 17-35 до 15-35 грн/кг. Виноград, який до цього суттєво здорожчав, почали продавати у більш помірному діапазоні 140-180 грн/кг проти попереднього 140-200 грн/кг. А от сезон груші, схоже, остаточно скінчився – ціна на неї зросла з 40-60 до 100-120 грн/кг.

Морква дорожчає в Україні вже другий тиждень поспіль. Загалом можна очікувати, що всі овочі борщового набору будуть потроху додавати в ціні найближчим часом через брак сховищ у фермерів.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що зростаня цін триватиме щонайменше до появи перших врожаїв з відкритого ґрунту.

