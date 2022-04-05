Порушення були встановлені в кожному другому суб’єкті господарювання.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії спостерігається значне зростання цін майже на всі продовольчі товари.

Як повідомляє Держпродспоживслужба, зокрема подорожчали такі харчові продукти:

хліб пшеничний на 28,5%,

хліб житньо-пшеничний - 12,5%,

крупа гречана - 25,5%,

макаронні вироби - 24,5%,

олія соняшникова - на 11,9%,

цибуля ріпчаста - 27,2%.

Схожа ситуація і з іншими продуктами, зазначили у відомстві.

"Порушення були встановлені в кожному другому суб’єкті господарювання. За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота платіжних терміналів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що підприємці мають реалізовувати товари, що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення за економічно обґрунтованою ціною.

Як повідомляв УНІАН, Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на соціально значущі товари. Йдеться про близько 30 видів продукції.

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