В Асоціації ріелторів розповіли, яке житло зараз популярне.

На заході України спостерігається тенденція зростання попиту на житло на вторинному ринку. У майбутньому це спровокує зростання цін на квартири і будинки.

Такий прогноз зробили в Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ), передає UBR.ua.

Фахівці припускають, що з понад півмільйона громадян країни, які вимушено переїхали на Західну Україну через війну, близько 3% можуть бути зацікавлені в придбанні житлової нерухомості.

"Відповідно зростанню попиту, ціни на найбільш затребувані 1-2-кімнатні квартири можуть зрости в середньому на 3-7%", - говорить президент АСНУ Юрій Піта.

Раніше Піта попереджав, що здійснені під час воєнного стану угоди з купівлі-продажу нерухомості згодом можуть бути визнані судом недійсними. Причина - непрацюючий Держреєстр майнових прав на нерухоме майно.